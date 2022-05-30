Silopi'de 4006 TÜBİTAK Bİlim Fuarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silopi'de 4006 TÜBİTAK Bİlim Fuarı

AA - Mehmet Demirhan - Güncel
 - Güncelleme:
Silopi'de 4006 TÜBİTAK Bİlim Fuarı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Öğretmenlerin danışmanlığında öğrencilerin çeşitli alanlarda hazırladığı projeler, okulda sergilendi, öğretmen ve öğrenciler birlikte halay çekti.

Okul Müdürü Hakkı Kaya, öğrencilerin uzun süredir çalıştıkları projelerin sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını dile getiren Kaya, ilerleyen yıllarda da meslek lisesine yakışır çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'in de katıldığı fuar, çeşitli yarışmalarla sona erdi.

AA / Mehmet Demirhan - Güncel

Bilim Fuarı Hisarcık Şırnak Silopi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title