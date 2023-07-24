Siirt'te otomobil dereye yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
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Siirt Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt Baykan karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT