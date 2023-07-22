Siirt'te menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, menfeze düşen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kazada, olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet ve Siirt Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.