Siirt'te menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, menfeze düşen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kazada, olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet ve Siirt Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 13 AAH 987 plakalı otomobil, Çayırlı köyü mevkisinde yol çalışmasının olduğu bölgede menfeze düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 1 kişi öldü, sürücü ile 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet ile Siirt Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.