Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet B. yönetimindeki 56 AU 171 plakalı minibüs, dün gece ilçenin Kesmetaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sabahattin B. ve Besna B. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.