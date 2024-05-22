Üye Girişi
Haberler

Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet B. yönetimindeki 56 AU 171 plakalı minibüs, dün gece ilçenin Kesmetaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sabahattin B. ve Besna B. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Şirvan Siirt Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title