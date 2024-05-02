Siirt'in Baykan ilçesinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Siirt-Baykan Polis Uygulama Noktasında durdurulan İran plakalı çekici araçta yapılan aramada, 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Siirt'in Baykan ilçesinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
???????Siirt-Baykan Polis Uygulama Noktasında durdurulan İran plakalı çekici araçta yapılan aramada, 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.