Son dakika haberleri... Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra için tören düzenlendi Son dakika haber... Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra için tören düzenlendi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, şehit olan Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağraiçin Siirt'te tören düzenlendi. Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra için tören düzenlendi SİİRT - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, şehit olan Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağraiçin Siirt'te tören düzenlendi. Siirt Havalimanında gerçekleştirilen törende, şehit Bağra'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasından sonra şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Tören mangası tarafından cenaze aracına konulan Bağra'nın naaşı, Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyüne uğurlandı. Şehit teğmen Bağra'nın evli olduğu öğrenildi. Törene, şehidin yakınları, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Güncel İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz Piyade Siirt 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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