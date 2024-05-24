Seydişehir İlkokul Öğrencileri Müzeyi Gezdi

Seydişehir'de ilkokul öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi Kent Müzesini gezdi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Seydişehir'in tarihini, kültürünü, sosyal yapısını ve hafızasını koruyup gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan müzenin, ziyaretçilerini ağırladığını belirtti.

Seydişehir'deki okullardaki 4. sınıf öğrencilerinin müzeyi ziyaret etmelerini sağladıklarını aktaran Ustaoğlu, öğrencilerin ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal yapısıyla alakalı bilgiler edindiğini ifade etti.