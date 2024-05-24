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Seydişehir İlkokul Öğrencileri Müzeyi Gezdi

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Seydişehir'deki ilkokul öğrencileri, Müzeler Haftası kapsamında Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi Kent Müzesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, müzenin önemine değinerek öğrencilerin tarih, kültür ve sosyal yapısıyla ilgili bilgiler edindiğini belirtti.

Seydişehir'de ilkokul öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi Kent Müzesini gezdi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Seydişehir'in tarihini, kültürünü, sosyal yapısını ve hafızasını koruyup gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan müzenin, ziyaretçilerini ağırladığını belirtti.

Seydişehir'deki okullardaki 4. sınıf öğrencilerinin müzeyi ziyaret etmelerini sağladıklarını aktaran Ustaoğlu, öğrencilerin ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal yapısıyla alakalı bilgiler edindiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Ustaoğlu Seydişehir Eğitim Güncel Haberler

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