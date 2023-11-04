Senegal'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Senegal'in başkenti Dakar'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Dakar'daki Büyük Cami avlusunda "Filistin Davası için Ulusal İttifak" isimli sivil toplum örgütünün çağrısıyla düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan modacı Fatima Zahra Ba, Filistin'i desteklemenin her Müslümanın görevi olduğunu belirtti.

Ba, "Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermemiz boynumuzun borcu. Ben de bir iş kadını olarak Gazze yararına bir gece düzenlemeyi planlıyorum. Batılı ülkelerde Filistin yararına pek çok organizasyon yapılıyor. Bizim de muhakkak yapmamız lazım." dedi.

Fas asıllı İtalyan vatandaşı Oumeyma Seygou da "Gözlerimin önünde yaşanan bir soykırımı asla kabul etmiyorum. Filistin meselesi benim için her zaman çok önemliydi, en azından bu eyleme katılabiliyorum. Tüm kalbimiz Filistin halkıyla." diye konuştu.

Lübnanlı sanatçı Sandra Segir de Batılı devletlerin Filistin konusundaki tavrına şaşırmadığını ifade ederek, "Bugün artık sosyal medya var, birçok yerden haber alabiliyoruz, fotoğrafları, görüntüleri görüyoruz. Her ses, her eylem önemli. Belki bugün olmasa da er ya da geç tarih bu soykırımı yazacak." ifadelerini kullandı.

Kalabalık, gösterinin sona ermesiyle dağıldı.