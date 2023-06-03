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Sele kahvehanede yakalandılar, masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar

Sele kahvehanede yakalandılar, masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sele kahvehanede yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar.

Sele kahvehanede yakalandılar, masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sele kahvehanede yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak bazı ilçelerde sel baskınlarına sebep oldu. Azdavay ilçesinde yaşanan sele kahvehanede yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için masa ve sandalyelerin üzerine çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Azdavay Güncel Haberler

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