Maltepe'de Şehit Olan Polis Memuru Lütfi Baykar İçin Tören Düzenlendi

Murat SOLAK/ İSTANBUL, - MALTEPE'de, Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun denetim noktasındaki polis aracına çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 24 gün sonra şehit olan polis memuru Lütfi Baykar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehit polisin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e gönderildi.

Maltepe'de 20 Ekim'de meydana gelen olayda, annesi ve babasıyla tartışan Sezgin Açık, ailesine ait hafriyat kamyonuyla 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca zarar vermiş ve denetim yapan polis ekiplerine çarparak polis memuru Lütfi Baykar ve 3 bekçinin yaralanmasına sebep olmuştu. Ağır yaralanan polis memuru Lütfi Baykar, 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit polis memurunun cenazesi, Maltepe'deki evine götürülüp helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Burada yapılan törenin arından defnedilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene, şehidin ailesi ile İstanbul Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şehit polisin yakınları katıldı.Törene katılan şehit polis Lütfi Baykar'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

"ŞEHİDİMİZİN ZAMANSIZ AYRILIŞI HEPİMİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "20 Ekim 2023 Cuma günü saat 02.00 sıralarında Sancaktepe İlçesi Jandarma bölgesinde bir olaya karışarak kaçan şüpheli şahsın kullandığı hafriyat kamyonu aracın Maltepe ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince oluşturulan kapama noktasında, dur ihtarına uymayarak 4'ü kapamada görevli personelimiz ve 3 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 7 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Yapılan takip neticesinde bahse konu araç görevlilerimizce tekerleğine ateş edilmek suretiyle durdurulmuş, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Olayda yaralanan 3 çarşı ve mahalle bekçimiz ile 3 vatandaşımız hastanedeki tedavileri sonucunda taburcu olmuştur. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkez Amirliğinde görevli Lütfü Baykar kardeşimiz olay tarihinden bugüne kadar yoğun bakımda tedavi görmüş olduğu Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak 12 Kasım 2023 Pazar günü şehit olmuştur. 1995 yılında Teşkilatımıza katılan Şehidimiz, 28 yılı aşkın bir süredir teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür" dedi.

"ACILARINIZI AZALTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Aktaş konuşmasının devamında, "Milletimizin ve Devletimizin Bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz; Sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Sizlerin manevi varlığınızdan güç alan bizler de ne olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm şer odaklarını bertaraf ederek, sizlerin emanetini daima koruyup gözeteceğiz. Şehidimizin Değerli Ailesi; Bugün; yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Aktaş sözlerini, "Üzüntümüz derin, acımız büyüktür! Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve Milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen Aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız. Polis memuru kardeşimiz Lütfü Baykar başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine Yüce Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde sonlandırdı.