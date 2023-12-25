Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı (2)

Pençe- Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) naaşı, Hakkari'den askeri uçakla saat 20.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen karşılama törenine; şehidin 4 aylık hamile olan eşi Seda Yazıcı, şehidin annesi Miyase Yazıcı, kardeşleri ve ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin eşi ve acılı aile fertleri gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, konulduğu cenaze aracıyla memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı.

Babası Salih Yazıcı'yı 2005 yılında kaybeden, 11 kardeş olup, 4 ay önce Seda Yazıcı ile evlendiği öğrenilen şehit Onbaşı İsmail Yazıcı, yarın memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA)