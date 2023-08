Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'den Şanlıurfa'ya atanan Vali Hasan Şıldak, görevine başladı.

Valilik bahçesinde protokol üyelerince karşılanan Şıldak, yaptığı konuşmada, kendisini Şanlıurfa'ya atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Balıkesir'den güzel duygularla ayrıldığını dile getiren Şıldak, "Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da görev yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

İnsana hizmet etmek, kentin sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilmek, Şanlıurfa'nın gelişimi için gayret göstermek adına var güçleriyle çalışacaklarını aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

"Bütün kurumlarımızla birlikte devletimizin gücünü, kapsayıcılığını, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sahada birebir hayata geçireceğiz. Hoşgörü, işbirliği içinde çalışma, birlikte başarma duygularını güçlendireceğiz. Görev süremiz içerisinde ilimizin huzuru, güvenliği ve esenliğinin sağlanması her zaman önceliğimiz olacaktır. İnsanlarımızın kamu hizmetlerinden en sağlıklı şekilde faydalanmaları konusunda bütün kurumlarımız hassasiyetle çalışacaktır. Şanlıurfa'nın her alanda gelişmesi, özellikle tarım ve turizm alanlarında daha yüksek standartlara ulaşması için bütün potansiyeli harekete geçireceğiz. Devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın her birinin hizmetindedir ve onlara eşit mesafededir. Bizi güçlü kılacak en önemli unsurun, birlik ve beraberliğimizin korunarak çok çalışmak suretiyle hedeflerimize ulaşmak olduğunu düşünüyoruz."

Kendisinden önce görev yapan valilere hizmetleri için teşekkür eden Şıldak, "Bizi samimi bir ev sahipliğiyle karşılayan kıymetli Şanlıurfalılara ve değerli çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'ın yardımı, vatandaşlarımızın hoşgörüsü ve kurumlarımızın desteğiyle güzel ve hayırlı hizmetlerde bulunmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.