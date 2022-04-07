Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

AA - Müslüm Etgü - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'yla huzur ve güven ortamına kavuşan ilçede, Rasulayn Mahalli Meclisi'ni ziyaret eden Erin, Tel Halef bölgesinde yapımı devam eden altyapı ve enerji yatırımlarını inceledi.

Daha sonra AFAD koordinasyonunda 2 dernek tarafından günlük 8 bin kişilik yemek dağıtımı yapılan aşevlerini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi alan Erin, hayırseverlere teşekkür etti.

Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi desteğiyle kurulan ve Rasulayn Mahalli Meclisi tarafından işletilen fırını da ziyaret eden Vali Erin, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fırının üretim kapasitesinin artırılması için talimat veren Vali Erin, ilçe merkezindeki vatandaşlarla esnafı da ziyaret etti.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Barış Pınarı Harekatı, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title