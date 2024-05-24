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Şanlıurfa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketleri değiştirilmiş 5 kamyon ürün ele geçirildi. Denetimler sonucunda 4 işletmeye ceza kesildi ve 204 bin 594 lira idari yaptırım kararı uygulanacak.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketleri değiştirilmiş 5 kamyon ürün ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Eyyübiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince gıda satışı yapan işletme ve depolarda denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 4 işletmeye ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son tüketim tarihi geçmiş, orijinal etiketi değiştirilmiş, etiketsiz gıda ürünleri tespit edilmiştir. 5 kamyon gıda ürününe el konularak imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edilmiştir. Denetlenen 4 işletmeye 204 bin 594 lira idari yaptırım kararı uygulanacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Eyyübiye Ceza Suç Ekonomi Güncel Haberler

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