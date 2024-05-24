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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.S.A. (25) idaresindeki 41 JA 190 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresi Üstüntaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Siverek trafik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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