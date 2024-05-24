Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
M.S.A. (25) idaresindeki 41 JA 190 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresi Üstüntaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.