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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aslan İstemi (60) idaresindeki 34 CYV 890 plakalı otomobil, kırsal Güvenli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Sakine (47), Zeki Şahin (10) ve Sara Nur İstemi (9) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Siverek trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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