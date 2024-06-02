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Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, imza için Türkiye'ye geliyor. Saat 14.30'da İstanbul'da olması beklenen Portekizli teknik adam için bugün saat 19.00'da stadyumda imza töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Mourinho, bugün (pazar) imza için İstanbul'a gelecek.

14.30'DA İSTANBUL'DA

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adamı taşıyan uçak yola çıktı. Mourinho'nun saat 14.30 sularında İstanbul'a inecek.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

İMZA TÖRENİ 19.00'DA

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır" ifadeleri yer aldı.

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

FENERBAHÇE: "MOU ZAMANI"

Fenerbahçe, Mourinho için pazar sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise, "MOU zamanı" ifadelerini ve kum saati emojisini kullandı.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe İstanbul Türkiye Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Tarkan:

Öyle veya böyle büyük futbolcular türkiye ye geliyorsa büyük hocalarında gelme zamanı

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