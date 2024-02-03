Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şanlıurfa'da Sanayicilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da sanayicilerle bir araya geldi.

Bakan Kacır, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Şıldak'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kacır, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kacır, İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve partililerle basına kapalı olarak bir araya geldi.