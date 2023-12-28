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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Aramada 1478 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, tüfek ile fişekler ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Aramada 1478 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, tüfek ile fişekler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Samsun Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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