Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Aramada 1478 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, tüfek ile fişekler ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.
Aramada 1478 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, tüfek ile fişekler ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.