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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Güncel Haberler

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadir Yalçınkaya (33) Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçınkaya'nın cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Güncel

Çiftlik İlkadım Samsun Güncel Haberler

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