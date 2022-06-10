Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Haberler

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Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Soğuksu Mahallesi Sungurbey Sokak'ta bulunan kahvehane önünde İ.U. ile U.V. ve kardeşi O.V. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U. tabancayla U.V. ve O.V'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çalışma yaptı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

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