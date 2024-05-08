Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çelik kasaya gizlenmiş silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çelik kasaya gizlenmiş silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti ve silahla işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Merkez İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste çok sayıda tabanca ve mühimmat bulunduğu bilgisi alan ekipler, operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, çelik kasaya gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 457 tabanca fişeği, ile 4 esrarlı sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan O.D. hakkında "Ateşli Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.