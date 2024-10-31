Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. futbolseverler, Süper Lig karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Peki, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim?

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar akşamı oynanacak.