Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim?
Spor dünyasının merakla beklediği Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki maçın hakemi kim olacak? Bu soru, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yaklaşan karşılaşma öncesi taraftarlar, maçın hakemi hakkında araştırmalar yapmaya başladılar.
Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. futbolseverler, Süper Lig karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Peki, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim?
TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar akşamı oynanacak.