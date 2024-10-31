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Wanda Nara'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı "Ne yaptın yenge" demeden edemedi

Wanda Nara'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı
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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla büyük ses getirdi. Wanda Nara'nın cesur paylaşıma Galatasaray taraftarları da tepkisiz kalamadı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlara bir yenisini daha ekledi. Wanda Nara'nın cesur paylaşımı kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni aldı.

"NE YAPTIN YENGE" YORUMLARI YAPILDI

17 milyon takipçiye emin adımlarla koşan Wanda Nara'nın pozuna ise Galatasaraylı taraftarlar da yorum yağdırdı. Verdiği cüretkâr poz karşısında bir hayli şaşıran taraftarlar, 'Ne yaptın yenge...' şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım;

Wanda Nara'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı 'Ye yaptın yenge' demeden edemedi

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (27)

Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Buna at ınki girse yine doymaz.değişik fantesizi var.

Yorum Beğen89
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

gs liler yengenize sahip olun:))

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıMelisa:

Galatasaraylıyım.Her takımı sever sayarımda.Ama bu İcardi neden bu kadar geniş düşünceli bir adam acaba.Yani tamam yabancısın ufkun geniş anladık.Ama bu kadarı çok fazla.Miğde denen birşey var.Çok geniş demek ki.

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Bu Bildiğin orsp

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

40 yıllık rusbu bunun yanında stajyer kalır.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCüneyt Özbay:

sadece foto olmalı bu inşallah icardi napsin cocuk

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıHakan Ucan:

Himmetsaraylıların yengesi...

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

ne mal ama

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Haber YorumlarıMehmet Arı:

malzeme iyi

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İcardi geçmişte çok günah işlemiş.

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