Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız

Kariyerine yorumculuk yaparak devam eden teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakma gerekçesini ilk kez anlattı.

"LENS'E 'NİYE ÇALIŞMIYORSUN' DEDİM"

Lens'i bir gün odasına çağırdığını ve biraz konuşmak istediğini belirten Sergen Yalçın, yıldız futbolcuyla aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Lens'e 'sen niye antrenmanlarda çalışmıyorsun hiç?' dedim. Sorum çok basit. 'Sen Premier Lig'de oynadın, oralardan geldin. Bu antrenman tempon orada olsaydı, seni ne yaparlardı orada?' dedim. 'Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi.

"CEVABI DUYUNCA ŞOK OLACAKSINIZ"

'Peki, burada niye yapmıyorsun kardeşim?' dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, cevabı duyunca şok olacaksınız. 'Hocam, ben burada Türk oyunculara uydum, onlar da çalışmıyor' dedi. Cevaba bakın cevaba! Normal mi bu bana verdiği cevap? Güldüm bende, kadro dışı bıraktım öteki sahaya gönderdim."