Üye Girişi
Haberler

Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakmasına sebep olan olayı anlattı. Lens ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlatan Yalçın, Hollandalı futbolcunun kendisine verdiği cevabı paylaşmadan önce "Şok olacaksınız" dedi.

Kariyerine yorumculuk yaparak devam eden teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakma gerekçesini ilk kez anlattı.

"LENS'E 'NİYE ÇALIŞMIYORSUN' DEDİM"

Lens'i bir gün odasına çağırdığını ve biraz konuşmak istediğini belirten Sergen Yalçın, yıldız futbolcuyla aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Lens'e 'sen niye antrenmanlarda çalışmıyorsun hiç?' dedim. Sorum çok basit. 'Sen Premier Lig'de oynadın, oralardan geldin. Bu antrenman tempon orada olsaydı, seni ne yaparlardı orada?' dedim. 'Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi.

Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız

"CEVABI DUYUNCA ŞOK OLACAKSINIZ"

'Peki, burada niye yapmıyorsun kardeşim?' dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, cevabı duyunca şok olacaksınız. 'Hocam, ben burada Türk oyunculara uydum, onlar da çalışmıyor' dedi. Cevaba bakın cevaba! Normal mi bu bana verdiği cevap? Güldüm bende, kadro dışı bıraktım öteki sahaya gönderdim."

Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf: Duyunca şok olacaksınız
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Jeremain Lens Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Spor

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polisler tarafından engellendi

CHP lideri Özel'in de içinde bulunduğu otobüs polisler tarafından engellendi

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Çalışma süreleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500

Yorumlar (7)

Hasan Turk:

Yillardir bu sirri merak ediyorduk.

35
1
yanıtYanıtla
İSMAİL HAKKI AKSİN:

Eksik cevap vermiş " hocam senin oyunculuğun zamanında çalıştığından daha çok çalışıyorum" demeliydi ??

31
1
yanıtYanıtla
Cafer Bostancı:

sende at koşturuyordun

18
1
yanıtYanıtla
Kenan Bey:

sevimsiz şeysin ya, çok boş yapıyorsun at hırsızı.

0
1
yanıtYanıtla
Cüneyt Özbay:

biz bunu biliyoduk zaten ki yani ??

0
0
yanıtYanıtla
Tolga Baba:

Sergen hocam yapma böyle işler yaa reyting için..sana yakışmaz Nuri lens polemikleri....sen futbol anlat bize...en iyi yaptığın işi yap yani...basarilar

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.