1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

1 Kasım tarihleri için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 1 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olaylarının görülmesi tahmin ediliyor.

Ankara'da 1 Kasım 2024 tarihinde hava sıcaklığının gündüz 16°C, gece ise 7°C olması bekleniyor. Gün boyunca açık ve az bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Rüzgâr hafif olacak şekilde, doğu-kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Ayrıca, nem oranının %55 civarında olması tahmin ediliyor. Bu hava koşulları hafta sonuna kadar devam edecek ve Cumartesi günü sıcaklık 18°C'ye kadar çıkacak.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;