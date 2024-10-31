Çalışma süreleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma sürelerinin kısalması talebi, iş verimliliği ve çalışan memnuniyeti üzerinde olumlu etki yapacağına yönelik tartışmalar yıllardır devam ediyor. Buna karşın işverenler kısaltılmasının verimliliği düşüreceğini savunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Türkiye'de milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanını ilgilendiren çalışma süreleri konusunda Beyaz TV'ye konuştu.

ÇALIŞANLAR SÜRENİN KISALMASINI BEKLERKEN

Bakan Işıkhan, yeni nesil çalışmanın tatil sürelerinin uzatılmasını kapsayıp kapsamayacağına yönelik soruyu cevaplarken "Bizim ifade etmek istediğimiz yeni nesil çalışma modelleri bunun ötesinde bir şey. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yanayız. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman da bizim sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; bizim güçlü bir Türkiye oluşturabilmek, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini, daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek.

İŞ HAYATINDA YENİ MODEL YAYGINLAŞACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında yeni iş modelinin yaygınlaşacağını belirterek "İstihdamı artırmamızın en önemli araçlarından bir tanesi, yeni nesil çalışma modelleri olacak. Part-time çalışma, saat başı çalışma, en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma" şeklinde konuştu.