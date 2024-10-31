Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü?

Hayatını kaybeden Pelin Yoru, Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan bir oyuncuydu. 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Yoru, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli projelerde yer almıştı. "Kızım Nerede," "Uygun Adım Aşk," "Ada: Zombilerin Düğünü," ve "Benden Baba Olmaz" gibi dizilerdeki rolleriyle biliniyordu. Peki, Pelin Yorum kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında ve nereliydi? Pelin Yoru neden öldü? Detaylar haberimizde...

PELİN YORU KİMDİR?

Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa büyük bir ilgi duymuştur. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlayarak, bu alanda profesyonel bir kariyere adım atmıştır.

Yoru, "Kızım Nerede" dizisinde Hüseyin Avni Danyal ile birlikte rol alarak dikkat çekmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olan Yoru, "Uygun Adım Aşk," "Ada: Zombilerin Düğünü," ve "Benden Baba Olmaz" gibi çeşitli dizi ve sinema projelerinde de yer almıştır.

PELİN YORU NEDEN ÖLDÜ?

42 yaşındaki oyucunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.