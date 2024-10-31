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EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne?

EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne?
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Ekim ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) rakamları, ekonomideki genel seyri belirleyecek önemli veriler arasında yer alıyor.

Ekim ayı enflasyonunun ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ekim ayı enflasyon oranları, Türkiye ekonomisi üzerinde belirleyici bir etki yaratması beklenen önemli veriler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Ekim ayı TÜİK TEFE- TÜFE enflasyon beklentisinin detaylarını araştırıyor. Peki, Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Detaylar haberimizde...

EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) verileri, ekonomik görünüm ve mali politikalar açısından kritik bir öneme sahip. Bu rakamlar, hem memur ve emekli maaşları hem de kira artışları üzerinde doğrudan etkili olacak.

EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne?

Özellikle Ekim ayı verilerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleriyle nasıl örtüşeceği merak ediliyor. Enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi, tüketici harcamalarını etkileyerek genel ekonomik durumu zorlayabilir. Önceki ayın enflasyon oranları da dikkate alındığında, Ekim ayındaki gelişmelerin, yıllık enflasyon oranları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Alanya sıkılmayınız. Sonuçta açıklayacak olan TÜİK. Tutup da gerçekten enflasyon %87 diyecek hali yokya. En fazla 41.5 ğa Bakan Bey bağlamıştı ona istinaden % 1.5 Filan açıklarlar. Az kaldı zaten yılsonuna kadar nasılsa paket edecek bizi sevgili ekonomi ekibimiz

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