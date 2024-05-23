Samsun'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Y.G. isimli hükümlü, Atakum ilçesinde saklandığı adreste yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi (46), Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.