Salihli'de Ruhsatsız Tabanca Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Adala Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir şüpheli, üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ile yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'ndeki önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri B.B'yi (55) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında marka ve seri numarası silinmiş tabanca ile 6 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B. hakkında adli işlem başlatıldı.