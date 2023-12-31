Sakarya, Karabük, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta yılbaşı denetimleri

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yılbaşı önlemlerini yerinde inceledi.

Vali Karadeniz, Serdivan ilçesindeki polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçleriyle görüşerek personelin yeni yılını tebrik etti.

Daha sonra Sakarya-Kocaeli D-100 kara yolunda bulunan jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Karadeniz, görev başındaki jandarma personeline yeni yılda başarılar diledi.

Karadeniz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.

Vali Karadeniz'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca da eşlik etti.

Sakarya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 519 polis ve jandarma görev alıyor.

Karabük

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.

İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yavuz, görevi başındaki emniyet personelinin yeni yılını tebrik etti.

Daha sonra Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giden Yavuz'u Belediye Başkanı Rafet Vergili karşıladı.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut'un eşlik ettiği ziyarette Yavuz, itfaiye ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Yavuz daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına, Safranpark jandarma uygulama noktasına, 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi'ne ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gitti.

Yavuz, ziyaretlerinde personellerin yeni yılını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde açıklama yapan Yavuz, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diledi.

2023'ün afetler ve savaşlar nedeniyle hafızalarda acılarla dolu bir yıl olarak kalacağını belirten Yavuz, "Bu gece vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatımızda 249 personelimiz, jandarma teşkilatımızdan da 408 personelimiz olmak üzere toplam 657 çalışanımızla sahada olacağız." dedi.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Ardından Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi D-100 kara yolunda bulunan polis kontrol noktasına giden Vali Yavuz, trafik denetimlerine katıldı.

Vali Yavuz, daha sonra İzmit ilçesindeki Yahyakaptan İtfaiye Grup çalışanlarıyla görüştü, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni de ziyaret etti.

Yavuz'a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti.

Vali Yavuz, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, 2024 yılının İslam alemi ile tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ettiğini ifade ederek "Özellikle dünyada akan kan ve gözyaşına çare olmasını gönülden diliyorum. Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin arasında meydana gelen savaşın bir an önce bitmesini diliyorum." dedi.

Kocaelili vatandaşların huzur içerisinde yılbaşı geçirmeleri için ayakta olduklarını belirten Yavuz, "Hassasiyetle güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz. Bu gece itibarıyla toplam 3 bin 928 personel, 503 araç, 6 çekici, 3 mobil jenaratör, 2 dron ve 3 dedektör köpekle ilgili kurum ve kuruluşlarımız sahada olacaklar. Aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Bolu

Bolu Valisi Erkan Kılıç da kent merkezinde bulunan polis noktaları ile Bahçelievler Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Kontrol merkezi, ardından hastanelere giderek çalışanların yeni yıllarını kutladı.

Vali Kılıç, huzurevi sakinlerini de ziyaret etti.

Zonguldak

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Kaş, yeni yıl öncesi sevgi evlerinde kalan çocuklar ile huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

jDaha sonra kent merkezindeki Gökgöl polis uygulama noktasını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, burada polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

Uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan araçtaki sürücü ve vatandaşlarla sohbet eden Hacıbektaşoğlu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı, vatandaşlara çikolata ikram etti.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl dileğinde bulundu.

2023 yılının zor geçtiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Deprem, sel ve birçok afetle karşı karşıya kaldık. Ülkemize karşı sınırlarımızda ortaya çıkan krizler, savaşlar... Birçok krizin ortasındayız ama Allah'a şükür bunca olana rağmen milletimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devletimiz, kurumlarımız, büyük milletimiz dimdik ayaktayız. Çok güçlüyüz. Allah'ın izniyle 2024 yılında çok daha güçlü olacağız." dedi.

Hacıbektaşoğlu, bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de, Gazze'de insanlık dramın yaşandığını anlatarak, "Bu zulüm devam etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milleti buna müsaade etmeyecektir. Zulme hiçbir zaman müsaade etmedik. Bu özgüven milletimizin her bir ferdinde vardır. Zulme uğrayanlara bu millet, bu devlet kapısını açmıştır. Bugün de aynı noktadadır. Bu duruş, bu zulmü engelleyecektir." diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, daha sonra beraberindekilerle 112 Çağrı Merkezi çalışanlarıyla buluştu ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta ziyareti gerçekleştirdi.