SAKARYA'DA KAÇIRILAN GENÇ, TEKİRDAĞ'DA POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI Güncel Haberler SAKARYA'dan kaçırılıp, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirilen ve cinsel saldırıya uğrayıp 20 bin lirası alınan 20 yaşındaki erkek, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. SAKARYA'dan kaçırılıp, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirilen ve cinsel saldırıya uğrayıp 20 bin lirası alınan 20 yaşındaki erkek, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Kaçıran 5 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne, Sakarya'dan 1 kişinin kaçırılarak Çerkezköy ilçesinde getirildiği evde zorla tutulduğu yönünde ihbar yapıldı. Polis, yaptığı çalışmada kaçırılan kişinin tutulduğu adresi belirleyip, eve operasyon düzenledi. Operasyonda kaçırılan kişi kurtarıldı. Polise evde direnen şüpheliler, Sinan A., Ş.Ç., İ.Ş., M.Ç. ve E.A., yaka paça gözaltına alındı. Polis, 3 gün önce zorlu kaçırılan kişinin kimliğini gizli tuttu. Gözaltına alınan ve çete liderliğini Sinan A.?nin yaptığı 5 şüphelinin kaçırdıkları kişinin 20 bin lirasının alındığı, cinsel saldırı ve nitelikli yağma suçlarına maruz kaldığı belirlendi. Çete liderliğini Sinan A.?nın yaptığı 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çerkezköy Tekirdağ Sakarya Güncel Haberler

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