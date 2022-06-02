Sakarya'da ağaca çıkmaya çalışırken merdivenden düşen kişi öldü - Haberler

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Sakarya'da ağaca çıkmaya çalışırken merdivenden düşen kişi öldü

AA - Murat Arapoğlu - Güncel
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Sakarya'da ağaca çıkmaya çalışırken merdivenden düşen kişi öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde erik toplamak için ağaca çıkarken merdiven basamağının kırılması sonucu yere düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde erik toplamak için ağaca çıkarken merdiven basamağının kırılması sonucu yere düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki bahçesinde erik toplamak için ağaca çıkmak isteyen S.M. (72), merdiven basamağının kırılması sonucu yere düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.M, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.M'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

AA / Murat Arapoğlu - Güncel

Gazipaşa Sapanca Sakarya Güncel Haberler

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