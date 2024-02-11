Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Güncelleme:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Safranbolu Sivil İnisiyatif Grubu üyeleri, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü ve İsrail aleyhine slogan attı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde toplanan Safranbolu Sivil İnisiyatif Grubu üyeleri, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mutiye Bayhan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını söyledi.

Gazze'nin 4 aydır bombalandığına değinen Bayhan, "On binlerce çocuk, kadın, erkek acımasızca katledildi. Seyircisi olmak zorunda bırakıldığımız bu soykırıma maalesef dünya engel olmadı. Olanları durduracak bir güç çıkmadı, çıkamadı. İslam alemi ise mezhep-cemaat ayrılıklarıyla birbirine düşmüşken mazlumların yardım çığlıklarını duymadı." diye konuştu.

Bayhan, tüm vicdan sahipleri adına herkese çağrıda bulunduklarını belirterek, "Lütfen Filistin'i, İsrail'in yaptığı alçak saldırıları ve soykırımı konuşmaya, anlatmaya, Filistin'in sesi olmaya devam edin. Can damarları olan para musluklarını kesmek için onların mallarını satın almayın. Bir kuruşunuzla dahi destek olmayın. Asla ama asla boykottan vazgeçmeyin. İnanırsak yaparız. Beraber başarırız." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından dualar okundu, oturma eylemi yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Karabük İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title