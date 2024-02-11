Safranbolu'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde toplanan Safranbolu Sivil İnisiyatif Grubu üyeleri, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mutiye Bayhan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını söyledi.

Gazze'nin 4 aydır bombalandığına değinen Bayhan, "On binlerce çocuk, kadın, erkek acımasızca katledildi. Seyircisi olmak zorunda bırakıldığımız bu soykırıma maalesef dünya engel olmadı. Olanları durduracak bir güç çıkmadı, çıkamadı. İslam alemi ise mezhep-cemaat ayrılıklarıyla birbirine düşmüşken mazlumların yardım çığlıklarını duymadı." diye konuştu.

Bayhan, tüm vicdan sahipleri adına herkese çağrıda bulunduklarını belirterek, "Lütfen Filistin'i, İsrail'in yaptığı alçak saldırıları ve soykırımı konuşmaya, anlatmaya, Filistin'in sesi olmaya devam edin. Can damarları olan para musluklarını kesmek için onların mallarını satın almayın. Bir kuruşunuzla dahi destek olmayın. Asla ama asla boykottan vazgeçmeyin. İnanırsak yaparız. Beraber başarırız." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından dualar okundu, oturma eylemi yapıldı.