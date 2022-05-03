Saadet Partisine bayram ziyaretleri

Saadet Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan diğer siyasi partilerin temsilcilerini ağırladı.

İyi Parti, Demokrat Parti (DP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetleri Ramazan Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında konukları Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş başkanlığındaki heyet ağırladı.

DP Genel Sekteri Serhan Yücel, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat başkanlığındaki heyetlerle ayrı ayrı bayramlaşıldı.

Saadet Partisinde bayramlaşma programı DSP, TDP, Zafer Partisi, HÜDA PAR ve CHP ile devam etti.

AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ile bayramlaşma ise video konferansla gerçekleşti.

Bayramlaşma programı öğleden sonra DEVA Partisi, Gelecek Partisi, HDP, Milli Yol Partisi, Merkez Parti, Anavatan Partisi ve BTP'nin ziyaretleri ile sürecek.