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Saadet Partisi Anneler Günü'nde Filistinli Anneleri Anlattı

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Saadet Partisi, Anneler Günü'nde Filistinli annelerin yaşadığı acılara dikkat çekmek için 'Soykırım dursun; anneler ve evlatlar sağ olsun' paylaşımı yaptı.

(ANKARA) - Saadet Partisi, Anneler Günü'nde "FilistinliAnneler" etiketiyle "Soykırım dursun; anneler ve evlatlar sağ olsun" paylaşımı yaptı.

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılan video ile Anneler Günü'nde Filistinli annelerin yaşadığı acılara dikkat çekildi. "Soykırım dursun; anneler ve evlatlar sağ olsun. #FilistinliAnneler" notuyla paylaşılan videoda; şu ifadelere yer verildi:

"Anne yüreğine bir candan fazlası sığar. Evlatlar nefes aldıkça anneler yaşar. Onlar yedikçe anneler doyar. Anne yüreği evlat ayırmaz, hepsini bağrına basar. Anne yüreği evlatlarıyla atar. Soykırım dursun, anneler ve evlatlar sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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