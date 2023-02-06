Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe...
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe ilişkin bilgi verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe ilişkin bilgi verdi.
Kaynak: AA / Güncel