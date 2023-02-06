Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe... Güncel Haberler Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe ilişkin bilgi verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe ilişkin bilgi verdi. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye Güncel Haberler

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