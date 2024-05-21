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Rize'de silahlı saldırıya tutuklama

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.S'nin Dikkaya köyündeki evine giden Z.E.Ş. ile E.Ç, silahla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.

Yaralanan O.S, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince yakalanan Z.E.Ş. ve E.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıhemşin Rize Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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