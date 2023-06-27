Eskişehir'de Porsuk Çayı'a giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Porsuk Çayı'na atlayan iki gençten biri kayboldu

Kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'a giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak'ta askerlik yapan ve 15 gün önce hava değişimi izniyle gelen er Fatih Er ve Hulusi Taha P. akşam saatlerinde yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Çay içinde şakalaşan iki arkadaş gözden kaybolunca vatandaşlar duruma müdahale etti. Enes Hasan Şen isimli vatandaş suya atlayarak Hulusi Taha P.'yi kurtardı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Porsuk Çayı'nda kaybolan Fatih Er'in bulunması için olay yerine polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis sağlık ekipleri, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin kayıkla yaptığı aramanın ardından bölgeye intikal edilen dalgıçlar da geniş çaplı arama başlattı.

"İkisi de boğuluyordu, birini çıkardım ama diğeri kaldı"

14 yaşındaki çocuğu kurtaran Enes Hasan Şen, "Arkadaşlar etrafta yüzüyordu. Birden boğulduklarını gördüm. Atladım, birini çıkardım. Diğeri kaldı, inşallah o da kurtulur. Boğulan genci suda kaybolduğu için hiç göremedim" dedi.