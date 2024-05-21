Podemos lideri İspanya hükümetini eleştirdi

İspanya'da muhalefetteki Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İspanya hükümetinin, "sadece bir açıklamadan dolayı Arjantin'deki büyükelçisini geri çekmesine rağmen 7 aydır soykırım yapan İsrail'deki büyükelçisini bir kez bile geri çağırmamasının uygunsuz" olduğunu söyledi.

Belarra, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmasında, İspanya hükümetini Arjantin'e ayrı İsrail'e ayrı davranmakla suçladı.

Podemos lideri, "Hükümetin, Sayın (Arjantin Devlet Başkanı Jaiver) Milei'nin evet, iğrenç de olsa, sadece bir açıklamasından dolayı hemen öğleden sonra Arjantin'deki büyükelçisini geri çekmesine rağmen 7 aydan fazla bir süredir soykırım yapan İsrail'deki büyükelçiyi geri çağırma kapasitesini gösterememesi bana oldukça uygunsuz geliyor." dedi.

Belarra, İsrail'in saldırılarında "Filistinli binlerce çocuğun ve kadının öldürülmesinin bilinmesine, İspanyolların aylardır 'soykırıma hayır, savaşa hayır' diye sokaklarda gösteriler yapmasına rağmen İspanya hükümetinin İsrail'deki büyükelçisini geri çağıramamasının ülke imajı için oldukça kötü" olduğunu savundu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinliğinde yaptığı konuşmada, Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendi" şeklindeki ifadesine hemen tepki veren İspanya hükümeti, ilk olarak Buenos Aires Büyükelçisini istişare için Madrid'e çağırmış, bugün de büyükelçiyi tamamen geri çektiğini duyurmuştu.