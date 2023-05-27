Paris Olimpiyatları'nda tribünlerde tek kullanımlık plastikler olmayacak

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Paris'te gelecek yıl düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda tribünlerde tek kullanımlık plastiklerin olmayacağını bildirdi.

Bechu, Paris'teki UNESCO merkezinde düzenlenen "Plastik kirliliğine son vermek için üst düzey etkinlik" marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransız Bakan, gelecek yıl plastik yönetimi konusunda örnek teşkil edecek Paris Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek istediklerini belirterek, bu kapsamda tribünlerde tek kullanımlık plastik olmayacağına dikkati çekti.

Dünyada her yıl kişi başına plastik tüketimi 60 kilograma tekabül ediyor

ABD'nin en çok plastik tüketen ülke olduğunu ifade eden Bechu, dünyada her yıl kişi başına plastik tüketiminin 60 kilogram olduğunu belirtti. Bechu, bunun Avrupa'da 150 kilogram ve ABD'de ise 260 kilogram olduğuna işaret etti.

Bechu, gelecek hafta Paris'te plastik kirliliği konusunda düzenlenecek müzakere kapsamında birtakım hedeflerin belirlenmesini istediklerini söyledi. Fransız Bakan, bunların arasında tek kullanımlık plastiklerin sonu ve çevre konusunda "Kirleten öder ilkesi"nin yer aldığını ifade etti.

Plastik konusu hükümetler arası müzakere ediliyor

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA), 2022'de Kenya'nın başkenti Nairobi'de dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın 2024 yılı sonu itibarıyla imzaya açılmasını öngören kararı kabul etmişti.

Anlaşma, plastik ürünlerin üretimden dönüşüme tüm sürecinin kontrol edilebilmesini ve çevre kirliliğine yol açmasının önlenmesini amaçlıyor.

Söz konusu anlaşmaya varılması amacıyla 5 müzakere faslı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. İlk müzakere faslı geçen yıl Uruguay'da yapılırken ikinci müzakere faslı Paris'te 29 Mayıs-2 Haziran'da düzenlenecek.