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Pakistan'da Sıcak Hava Dalgası: Yüzlerce Kişi Hastanelere Başvurdu

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Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Pakistan'da yüzlerce kişi sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurdu. Sağlık yetkilileri, Lahor şehri ile Sind eyaletindeki hastanelere başvuran kişi sayısının yüzlerce olduğunu belirtti. Sıcaktan etkilenen hastalar için acil müdahale merkezleri kuruldu.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Pakistan'da yüzlerce kişi sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Sağlık yetkilileri, ülkenin doğusunda bulunan Lahor şehri ile güneydeki Sind eyaletinin Haydarabad, Larkana ve Jacobabad kentinde yer alan hastanelere sıcak çarpması şikayetiyle yüzlerce kişinin başvurduğunu belirtti.

Yetkililer, ayrıca sıcaktan etkilenen hastaları tedavi etmek için hastanelerde acil müdahale merkezleri kurulduğunu ifade etti.

"Evden çıkmayın" uyarısı

Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, ay boyunca ülke genelindeki birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını söylemişti.

Haziranda da sıcaklığın 45 dereceye ulaşmasının muhtemel olduğunu belirten Babar, vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca, Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıcak hava nedeniyle tüm okullar bir hafta tatil edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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