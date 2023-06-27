Özhaseki: Can taşıyan evlerde inşaatlarda müsamaha yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ne yazık ki can taşıyan evlerimizde, en sevdiklerimizi barındırdığımız evlerde inşaatlar yapılırken 'Biraz daha beton eksik olsa ne olur, iki çubuk demir eksiği olsa ne olur, devam et, bir şey olmaz' ayaklarıyla ne yazık ki şimdiye kadar çok inşaatların yapıldığını gördük. Bundan sonra bu konularda müsamaha yok." dedi.

Özhaseki, Kayseri Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma programında, Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu bayrama buruk girdiklerini ifade eden Özhaseki, bin yıldır Anadolu topraklarında kurdukları medeniyetlerin başına gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Depremden 11 ilin çok sayıda ilçe ve köyün etkilendiğini dile getiren Özhaseki, "Hasar gören toplam yapı sayısı, bağımsız birim olarak ifade ediyorum 850 bin civarında. Toprağa verdiğimiz canlarımız ise 50 binden fazla. Bütün bu zararın altından kalkmak lazım. Hepimiz büyük bir gayret içerisindeyiz. İnşallah o yaraları saracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Özhaseki, deprem günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün bakanların, valilerin, belediye başkanlarının ve o acıyı yüreğinde hissedenlerin deprem bölgesinde olduğunu ve elinden geleni yaptığını anlattı.

Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımı için büyük adımlar atıldığını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 180 bin civarında kalıcı konutun ihalesi yapıldı. Sene sonuna kadar 311 bini tamamlanacak. İnşaatlar başladığı andan itibaren de bir sene içerisinde onları sahiplerine teslim edeceğiz. Bir taraftan da yerinde dönüşümün esaslarını belirledik. Kısa süre içerisinde onların şartlarını açıklayacağız. Vatandaş orada kendisi yapmak istediğinde denetim, proje safhası ve daha sonrasında devam eden süreçte birebir kontrolümüzde devletin hibesiyle, devletin desteğiyle herkes orada yıkılan yerlerinin yerine yapabilecek. Dikkat edeceğimiz bir husus, fay hatları üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Dere yatakları üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Zemini sağlam olan yerlerde mümkün olduğunca izin vermeye çalışacağız. Oralarda da zemin artı 3, zemin artı 4 gibi bir yükseltiden daha fazla yüksekliğe de izin vermeyeceğiz. Yaraları birlikte saracağız."

"Milletimiz sonuna kadar depremzede kardeşlerimizin yanında"

Özhaseki, yarın bayram namazını Kahramanmaraş'ta kılacağını ve depremde hasar gören yerlerde incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Herkesin bina yapımında belirlenen kurallara hassasiyet göstermesini isteyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki can taşıyan evlerimizde, en sevdiklerimizi barındırdığımız evlerde inşaatlar yapılırken 'Biraz daha beton eksik olsa ne olur, iki çubuk demir eksiği olsa ne olur, devam et, bir şey olmaz' ayaklarıyla ne yazık ki şimdiye kadar çok inşaatların yapıldığını gördük. Bundan sonra bu konularda müsamaha yok. Allah bir daha afet vermesin diye dua ediyoruz. Çok şükür devletimiz ayakta. Milletimiz sonuna kadar depremzede kardeşlerimizin yanında. Bu yaraları da hep birlikte sararız."

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da depremzedelerin hem deprem bölgesinde hem de diğer il ve ilçelerde misafir edildiğini aktararak, "Deprem bölgesi dışında Kayseri'mizde depremzede kardeşlerimiz var. Normalleşinceye kadar kesinlikle hiçbir şekilde onların durumlarında değişiklik olmayacağını ve son ana kadar misafir edileceklerini herkesin bilmesini istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve il protokolü bayramlaştı.

Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, buradakilerin bayramını kutladı.