ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin sıcaktan kavrulduğu hafta Ardahan "eksi"yi gördü

Haziran-temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan Göle'de, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçe merkezlerinde ölçüldü

Kışın sıcaklığın sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü 2038 rakımlı Göle'de bazı yerlerde yaz aylarında bile sobalar kaldırılmıyor

İlçede çay ocağı işleten Yakup Ertan:

"Sadece bu yıl değil, her sene yazın dahi olsa sobalarımız aktif olarak duruyor"

(Yasemin Kalyoncuoğlu-Günay Nuh/Ankara)

2- Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan:

"Umrede, 65 yaş altı olma ve Kovid-19 aşısı şartı aranmayacak"

(Fırat Taşdemir/Ankara)

3- İstanbul'dan Malatya'daki köyüne dönerek böğürtlen üreticisi oldu

İstanbul'da 35 yıl marangozluk yaptıktan sonra emekliye ayrılan 59 yaşındaki Hüseyin Dulkadir, döndüğü köyünde 7 dönümlük arazisinde böğürtlen yetiştiriyor

Hüseyin Dulkadir:

"Ürünü nereye satacağız diye düşünürken şimdi insanlar buraya koşup geliyor hatta bazen 'Kalmadı, kusura bakmayın, birkaç gün beklemeniz lazım' diyoruz"

(Kadir Aydın/Malatya)

4- Tarımda tarihin en yüksek ocak-temmuz ihracatı

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın 7 ayında geçen 2021'in dönemine göre yüzde 20,4 artarken toplam ihracattan yüzde 13 pay aldı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 6,3 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 1,3 milyar dolar, kuru meyve ve mamulleri 829,8 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2,4 milyar dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 4,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatını yaptı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- "İstilacı" deniz salyangozunun Karadeniz'deki dağılımı araştırılıyor

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak:

"Avcılığı yapılıyor, ekonomik getirisi var. Fakat deniz ekosistemi açısından baktığımızda bunlar beyaz kum midyesiyle beslendiği için o canlılar üzerinde biraz olumsuz etkisi var"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

6- Sanayi ihracatı rekora koştu

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 107 milyar 768 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz rakamına ulaştı

Sanayi sektörünün dış satımı yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 arttı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'na damgasını vuruyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar:

"Toprak'ın bu sezon 6 yarış içinde, podyum görmediği hiçbir yarış olmadı"

"Fransa yarışında da inşallah yine podyumlar görecek ve İstiklal Marşı'mızı okutacak, göğsümüzü kabartmaya devam edecek"

(Fatih Çakmak/Ankara)

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