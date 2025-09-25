ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Bakan Ömer Bolat, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin yeni bir sıçramanın başında olduğunu açıkladı:

"Siyasi alandaki yakınlaşma, liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, ekonomi, ticaret ve iş dünyası alanında da son derece olumlu bir hava meydana getirmiş"

"İki ülke arasındaki ticaret bu yıl 40 milyar dolara doğru uzandı. İki liderin geçmişte ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için pazara giriş imkanları konusundaki kolaylıklarla ilgili düzenlemeleri müzakerelerde ele alıyoruz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin, filoya onlarca dron saldırısı düzenlendiğini söyledi:

"Bu saldırıların içerikleri farklıydı. Dronların bir kısmı direkt gemilere, bir kısmı ise yakınlarına ses bombaları attı"

"(Saldırıyı düzenleyenler) Onlarda hangi gemide kimin katılımcı olduğuna dair listenin olduğunu düşünüyoruz. Belli gemilere, özellikle milletvekillerinin bulunduğu özel gemilerin yelkenlerine zarar vermek için 3 kere art arda saldırı yaptılar"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fransız Milletvekili Marie Mesmeur, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı "savaş suçu" olarak niteledi:

"Bize gözdağı vermeye, bizi korkutmaya, Yunanistan'da durmamızı ve yola devam etmememizi sağlamaya çalıştılar ancak işe yaramadı çünkü bugün hiçbir gemi durmadı. Hala aynı kararlılıktayız"

"Bu, bir savaş suçu çünkü uluslararası hukuka göre hiçbir askeri amacı olmayan bir sivil gemiye saldırmak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca bir savaş suçu teşkil etmektedir"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Küresel Sumud Filosu üyeleri "yüksek moral ve kararlılıkla" Gazze'ye doğru gidiyor

Küresel Sumud Filosu üyelerinden Alejandra Martinez:

"Filodaki herkesin morali yüksek. Taahhüdümüzü ve insani hedefimizi yerine getirmekte kararlıyız"

Küresel Sumud Filosu üyelerinden Alicia Armesto:

"Hepimiz özgür, hayatta ve sağlıklı bir şekilde tekrar evimize dönmeye çalışacağız"

(Şenhan Boleli/Madrid) (Görüntülü)

6- Hollanda'da 50 gün boyunca gece gündüz Gazze'de hayatını kaybedenlerin isimleri okundu

(Abdullah Aşıran/Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur'da

Bu ilin ardından nüfusa göre esnaf sayısının en yüksek olduğu yer ağustos itibarıyla Çanakkale olarak belirlendi

Türkiye'deki esnaf sayısı 31 Ağustos itibarıyla 2 milyon 287 bin 3 olarak kayıtlara geçti

(Serhat Tutak/Ankara)

8- Akkuyu NGS'deki Türk mühendislerin hedefi ülkenin nükleer enerji yarışına destek vermek

Mersin'deki inşaat sahasında 319 Türk mühendisin görev aldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Reaktör Tesisi Kıdemli Operatörü Abdullah Hasdemir:

"Projeyi tamamladığımızda hem Türkiye'nin kendi başına enerji bağımsızlığını sağlayabilecek potansiyeli olduğunu göstereceğiz hem de sonrasında atılacak adımlar için de bir güven sağlayacağız"

Nükleer Güvenlik Birimi Fizik Hesaplamaları Baş Uzmanı Mehmet Türütoğlu:

"Burada çalışmaktan gurur duyuyoruz. Nükleer enerjinin ülkemize kazandırılması noktasında ilklerden olmak bizi çok mutlu ediyor"

(Serkan Avci/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Adli tıpta yeni trend "sanal otopsi"

İsviçre Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Michael Josef Thali:

"Normal otopsilerde beden bütünlüğü korunamıyor, beden açılıp bulgular elde edilip geri kapatılıyor fakat sanal otopside vücut bütünlüğü bozulmadan hem bulgulara daha kısa sürede ulaşılabiliyor hem de bulguların doğruluğu çok daha etkin oluyor"

"Özellikle baş ve boyun bölgesi, üst vücut 3 boyutlu tarayıcılarla görüntüleniyor. MR teknolojisi kullanılıyor. Sanal otopsi, tarama şeklinde gerçekleştirilen yüksek teknolojik cihazla yapılan yeni otopsi şeklidir"

"Her türlü bedene bunu uygulamak mümkün. Çocuk da olabilir yanmış veya bozulmaya yüz tutmuş vücutlar da olabilir. Tarama işlemi tüm bedenlerde olumlu sonuç veriyor"

(Ayşe Yıldız/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar şeker tüketimini yükseltiyor

ABD'de Cardiff, Zhejiang, Southampton ve Rhode Island üniversitelerinden araştırmacıların yaptığı çalışmada ilave şeker tüketiminin artan sıcaklıklarla bağlantılı olduğu belirlendi

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Burak:

"Sıcağın etkisiyle sıvı kaybına bağlı terleme, sıvı alımı ve serinleme isteği doğal olarak artıyor. Daha hızlı ulaşılan, daha soğuk, işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler, özellikle ilave şeker eklenmiş içeceklerin kullanımı da çok ciddi artıyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

11- Nadir hastalığa yakalanan kişi, TÜRKKÖK'ten bulunan ilikle sağlığına kavuştu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mesut Ayer:

"Hastaya uyumlu kemik iliğini TÜRKKÖK'ten bulduk. Bu vericiyi bulduktan sonra kök hücresi toplandı, bizim kemik iliği nakli ünitemize yatırdık ve orada da bu vericiden gelen kemik iliği naklini yaptık. Şu anda hastamız gayet iyi"

Tedavisi tamamlanan Atakan Erden:

"İlik naklinde karar verildikten sonra kardeşlerim ikisi de uyumsuz çıktı. TÖRKKÖK'ten yurt içi bir bağışçı bulundu. Ondan aldığım bağışla beraber inşallah tamamen iyileşeceğim"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kombi ve ısıtma cihazlarına düzenli bakım öneriliyor

Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ekrem Erkut:

"Doğal gazla çalışan cihazlar oldukları için kombilerin yanı sıra merkezi ısıtma sistemleri ve doğal gaz sobaları gibi tüm gaz yakan cihazların her yıl yaz döneminde, markanın yetkili servisleri tarafından bakımdan geçirilmesini tavsiye ediyoruz"

"Tüketiciler, internet aramalarında karşılarına çıkan servislerin gerçekten yetkili olup olmadığını kontrol etmeli, mümkünse markaların resmi internet sitelerinden veya çağrı merkezlerinden bilgi almalı"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

13- Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor

Yatırımcısına bu yıl yüzde 40'ın üzerinde kazandıran altında onsu 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain:

"Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması, Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeler ve borç sürdürülebilirliği endişeleri, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor"

14- Tekstil ve pet şişe atıkları ileri dönüşümle yalıtım malzemesi oluyor

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Harcy isimli firmanın tekstil ve pet şişe atıklarından ürettiği yalıtım malzemeleri, inşaat, otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılıyor

Harcy kurucu ortağı ve işletme mühendisi Melih Gazi Küşüm:

"Silivri'de yeni açtığımız üretim tesisiyle yılda 2 bin ton tekstil ve pet şişe atığını ekonomiye kazandırmayı ve 2700 ton karbon salımını önlemeyi hedefliyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

15- Basketbol Süper Ligi'nde 60. sezon, yarın başlayacak

Ligde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak öne çıkıyor

Fenerbahçe'nin 12 kez zirvede yer aldığı Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray 5, Beşiktaş da 2 şampiyonluk elde etti

(Emre Doğan/İstanbul)

16- Dört büyüklerin son 10 yılına ekonomik bakış

Kulüpler 1,6 milyar avro zarara uğrarken en fazla zarar 501 milyon avroyla Fenerbahçe'de

Toplamda 310,8 milyon bonservis zararı veren kulüplerde en fazla açık 115 milyon avroyla Galatasaray'da

Toplam borcu 50 milyar lirayı aşan dört büyüklerin SGK ve vergi borçları 6,1 milyar lira

2024-25 sezonunda 10,2 milyar liralık limiti bulunan dört büyükler 19,4 milyar lira harcadı

(Eyüp Karakuş/İstanbul)

17- Galatasaray, Alanyaspor maçını kazanarak ligdeki en iyi sezon başlangıcını yapmak istiyor

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek

Galatasaray, 4 maç daha kazanması durumunda Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda kırdığı rekoru egale edecek

(Can Öcal/İstanbul)

