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Otizmli çocuk F-16 simülatöründe uçtu

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Adana'da otizmli bir çocuk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak hayalini gerçekleştirdi.

ADANA'da otizmli Batuhan Öğdüm (9), Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak, en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Seyhan ilçesinde oturan Dürdane Öğdüm, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mektup yazarak, otizm tanılı oğlu Batuhan'ın uçuşa olan merakı ve havacılık sevgisinden bahsetti. Bakan Güler'in talimatı ile Batuhan, annesi ve kardeşi ile birlikte Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda misafir edildi. Burada bir gün geçiren Batuhan, kalkış yapan uçaklara el sallayarak, pilotları uçuşa uğurladı. Uçak ve helikopterlerin kokpitine binen Batuhan ve kardeşi, ayrıca F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş da yaptı. Batuhan ve kardeşine uçuş sertifikası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yaşar Güler Adana Savunma Havacılık Yaşam Güncel Haberler

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