Osmaniye'de 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyondaki 2 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun gizli bölmelerinde 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı.
Osmaniye'de 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyondaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine H.T. idaresindeki kamyonu durdurdu.
Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü H.T. ve yanındaki Ö.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????