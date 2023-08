Ordu Gölköy'de Fındık Fiyatlarına Tepki… Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Sağra: "Uluslararası Tekeller Bizleri Köleleştirdiler, Marabalaştırdılar"

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu Gölköy'de fındık üreticileri; siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı ile bir araya geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına tepki gösterdi. Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, "Uluslararası gıda ve tarım tekelleri fındık üretim havzalarında bizleri köleleştirdiler ve çok iddialı olduğumuz üründe bile bizleri maraba durumuna düşürdüler. Bu sene de yaşanacak olan bu. Maalesef TMO'yu bir çare, üreticiye destek adı altında bize sunmaları tamamen aldatmacadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 ilde 500 bin çiftçinin temel geçim kaynağı olan fındığın fiyatını; Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, revant için 82 lira 50 kuruş olarak açıklamıştı. Ordu'da Gölköy'de vatandaşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı ile bir araya geldi ve açıklanan fındık fiyatlarına tepki gösterdi.

Gölköy Dayanışma Platformu adına yapılan açıklamayı, CHP Gölköy İlçe Başkanı Mustafa Karaahmetoğlu okudu. Açıklamaya, Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, Emek Partisi Gölköy İlçe Başkanı Mehmet Uğur Yalçın ve Halkevleri Gölköy Şube Başkanı Ahmet Akdoğan, TÜM KÖY SEN Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra platform üyeleri ve fındık üreticiler katıldı.

"İŞBİRLİKÇİLERİ ZENGİNLEŞTİ FINDIK ÜRETİCİSİ YOKSULLAŞTIRILDI"

CHP Gölköy İlçe Başkanı Mustafa Karaahmetoğlu, şunları söyledi:

"2000 yılında çıkarılan kooperatiflere devlet desteğini ortadan kaldıran 4572 sayılı birlikler yasası çıkarıldıktan sonra AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle FİSKOBİRLİK batırılarak yalnızlaştırılmış ve serbest piyasanın insafına bırakılmıştır. FERRERO başta olmak üzere yerli ve yabancı fındık tekelleri, ihracatçılar ve onların işbirlikçileri zenginleşmiş, fındık üreticileri yoksullaştırılmıştır. 440 bin çiftçi yaklaşık 740 bin hektar arazide fındık üretimi yapıyor. Sayı az gelebilir ancak fındık yetiştirildiği bölgede doğrudan ya da dolaylı olarak 8 milyon nüfusu ilgilendiriyor. Çiftçisi, mevsimlik tarım işçisi, harmancısı, fabrikada çalışanı derken bölgemizin en önemli ekmek kapısı fındık üretimi oluyor. Biz fındık üreticileri yıllardır eziliyoruz. Ürettiğimiz fındığı hiçbir zaman beklediğimiz fiyat ile satamadık. Her yıl açıklanan fındık taban fiyatı biz üreticiyi memnun etmemektedir. İlaç, gübre, mazot, işçi maliyeti vb. fındık maliyetlerindeki, artış fındık gelirlerini çok alt rakamlara çekmektedir. Bunlarla birlikte biz üreticiler geçim sıkıntısı çekmekte ve farklı çözüm yollarına başvurmak zorunda kalmaktayız.

"AÇIKLANAN FİYATI KABUL ETMİYORUZ"

Açıklanan fındık taban fiyatını kabul etmiyoruz. Hakkımız olan fındık taban fiyatının en az 120 TL olmasını, sesimizin duyulmasını istiyor ve bunu kamuoyuyla paylaşmayı uygun buluyoruz. Buradan sesimizi yükseltiyoruz. Köy köy seslerimizi yükseltelim ki, hakkımızı isteyelim. Biliyoruz ki, biz istemeden vermeyecekler. Bizler, fındık üreticileri olarak bütün üreticilere de seslenmek istiyoruz. Birbirimize sahip çıkarak, dayanışma içinde olarak açıklanan fiyatı kabul etmediğimizi bulunduğumuz her yerde haykıralım. Haykıralım ki, tepkiler birleşsin. Ürünümüzü değerinde satalım. Birlikte olalım, birlikte mücadele edelim."

"FINDIK FİYATININ BELİRLENMESİNDE ÜRETİCİLER TARAF OLMALI"

Üreticiler birlikte mücadeleye çağıran Karaahmetoğlu, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Üreticiler olarak ne istiyoruz, taleplerimiz ne olmalı? 2000 yılında kooperatifleri yok eden 4572 sayılı birlikler yasası değiştirilmeli. Fındık fiyatının belirlenmesinde üreticiler taraf olmalı. Fındık fiyatı maliyet hesaplanarak belirlenmeli. Tarım desteği artırılmalı, destek tarım şirketlerine değil, üretici köylüye verilmeli. Devlet kooperatifleşmeyi teşvik etmeli. Fiskobirlik yeniden yapılandırılmalı, üreticinin söz ve karar sahibi olacağı bir şekilde demokratikleştirilmelidir. Fındık alımını kamu adına yapan TMO depolarını artırmalı ve özel sektörün fiyat dayatması önüne geçilmeli. Alan bazlı destek artırılmalı. Mevsimlik tarım işçilerine, başta barınma ve temel ihtiyaçlar ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından çalışmalar yapılmalı. Üretici köylülerin örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmalı."

"BİZLERİ KÖLELEŞTİRDİLER"

TÜM KÖY SEN Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra ise şunları söyledi:

"Arkadaşımızın yaptığı açıklamada temel sorunları vurguladı ne yazık ki bizler fındık ayı yaklaştığında üreticiler olarak bu aylarda ancak sorunun ne kadar ciddi olduğunu farkına varıyoruz. Oysa bizim, 2000 yılından beri zulüm altında oluşumuzu, fındık ayının yaklaştığı şu günlerde dile getirmenin bir çare olmadığını biliyoruz.

Oysa uluslararası gıda ve tarım tekelleri bu coğrafyada, fındık üretim havzalarında; her türlü sosyolojik araştırmayı, bilimsel araştırmayı yaparak; bizleri köleleştirdiler ve çok iddialı olduğumuz üründe bile bizleri maraba durumuna düşürdüler. Bu sene de yaşanacak olan bu. Maalesef TMO'yu bir çare, üreticiye destek adı altında bize sunmaları tamamen aldatmacadır.

"CUMHURBAŞKANI SANKİ ÜRETİCİNİN ONAYINI ALMIŞ GİBİ AÇIKLAMA YAPIYOR"

Biliyoruz ki TMO her yıl toplam fındığın dönemsel olarak 10'da birini, dokuzda birini, sekizde birini alıyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha birkaç gün önce sanki 130 lira fiyat veriyoruz gibi bir ses tonuyla, vurgulamasıyla sanki üreticinin de rızası alınmış gibi dühü dün Tarım Bakanı sunmuşken… Bizim fındığımız şu an verilen 82 lira bile olmayacak değerli arkadaşlar. Bugün fındık üreticisi her gün yoksullaşan ve ürünü her gün masrafı bile karşılayamayan bir düzeydedir."