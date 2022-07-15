Ömer Halisdemir 6'ncı Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar şehidin Niğde'deki kabrine ulaştı

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 6'ncı Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaştı.

Yaklaşık bin kilometre pedal çeviren sporcular, geçtikleri 7 ilden aldıkları toprakları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen şehit Ömer Halisdemir'in kabrine dökerek, dua okudu.

Bisiklet turuna Antalya'dan katılan sporculardan Yiğit Eryılmaz, AA muhabirine, çok yorgun olduklarını ancak onurlu ve gururlu bir tur için pedal çevirdikleri için yorgunluk hissetmediklerini söyledi.

Bu düşüncelerle her bastıkları pedalın kendilerine güç verdiğini belirten Eryılmaz, "Zorlu aşamalardan, zorlu hava şartlarından geçtik ama Ömer Halisdemir gibi birçok şehidimizin ne zorluklar altında bizler için savaştığı aklımıza geldi ve asla pes etmedik." dedi.

Sporculardan Tunahan Özer de turun 6 gün sürdüğünü anlatarak, "Mutluyuz, gururluyuz, farklı bir duygu. Geçen sene de katılmıştım. İllerden topladığımız toprakları, şehidimizin kabrini döktük, bu şereftir bizim için, dualarımızı ettik, şehitlerin selamını getirdik şehidimize." ifadelerini kullandı.

Sadullah Albayrak ise yedi ilden geçerek şehidin kabrine ulaştıklarını dile getirerek, "Yorgunuz ama onurlu ve gururlu bir yorgunluk. Ömer Halisdemir'in bu ülke için yaptıklarına karşılık bizimkisi bir hediye, onu anma. Hain darbe girişimine engel olarak ulusun kaderini değiştirdi, minnettarız kendisine. Onun nezdinde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Fırat Uğur da güzel bir amaç için pedal çevirmekten dolayı mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.